Речь идет о территории одного из сел Апостольской общины Криворожского района. Об этом сообщил глава Апостолова Андрей Оса.

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К счастью, боеприпасы не попали в жилые дома, пострадавших в результате обстрелов нет. На месте работают полиция и ГСЧС.

Глава Апостолова напомнил жителям, что приближаться к боеприпасам нельзя, ведь среди них могут быть несдетонированные кассетные мины.

Напомним, что утром 3 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Одессе. В некоторых районах города вспыхнули пожары. В то же время, часть ракет сбила система ПВО.