Как сообщил глава Луганской ОВА, в первой половине дня российские военные обстреляли Лисичанск. Известно о нескольких раненых.

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Над Луганщиной летает вражеская авиация

Сергей Гайдай отметил, что в небе над Луганщиной продолжает летать вражеская авиация. Один из районов Лисичанска попал под плотный огонь со стороны орков.

Глава Луганской ОВА также показал последствия обстрелов Лисичанска:

В результате обстрелов пострадали несколько человек. Также известно о разрушении домов. Что касается погибших, то сейчас информация уточняется.

Сейчас призываю жителей области спрятаться в укрытие – в небе Луганщины вражеская авиация,

– подчеркнул он.

Напомним, что ранее Сергей Гайдай отметил, что россияне уже боятся сбрасывать бомбы . В то же время они продолжают стрелять ракетами по мирным городам Луганщины.