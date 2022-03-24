Як повідомив глава Луганської ОВА, у першій половині дня російські військові обстріляли Лисичанськ. Відомо про декількох поранених.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни
Над Луганщиною літає ворожа авіація
Сергій Гайдай зазначив, що у небі над Луганщиною продовжує літати ворожа авіація. Тож один із районів Лисичанська потрапив під щільний вогонь з боку орків.
Глава Луганської ОВА також показав наслідки обстрілів Лисичанська:
Внаслідок обстрілів постраждали кілька людей. Також відомо про руйнування будинків. Що ж стосується загиблих, то наразі інформація уточнюється.
Зараз закликаю мешканців області сховатися в укриття – в небі Луганщини ворожа авіація,
– наголосив він.
Нагадаємо, що раніше Сергій Гайдай зазначив, що росіяни уже бояться скидати бомби. Натомість вони продовжують стріляти ракетами по мирних містах Луганщини.
До теми – У ДСНС пояснили, як працює правило "двох стін" – дивіться відео: