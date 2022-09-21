Враг целит по критической инфраструктуре

В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов.

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Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС,

– отметили в Генштабе.

Отмечают, что угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины все еще сохраняется.

Обратите внимание! За прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Кратко о ситуации по всем направлениям фронта:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

В других направлениях войско врага продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, в частности:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области.

направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области. на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка.

направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка. на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка.

направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка. на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк.

направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк. на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское.

направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское. на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.

направлении – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное. на Южнобужском направлении обстрелам со стороны войска рф подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

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