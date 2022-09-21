Ворог цілить по критичній інфраструктурі

Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів.

Увага Окупанти вночі обстріляли ЗАЕС: на енергоблоці сталася аварійна ситуація

Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків.

Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов'янську ТЕС,

– зазначили у Генштабі.

Наголошують, що загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України все ще зберігається.

Зверніть увагу! Впродовж минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Коротко про ситуацію на усіх напрямках фронту:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках військо ворога продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, зокрема:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області.

напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області. на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка.

напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка. на Краматорському напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка.

напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка. на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка та Нью-Йорк.

напрямку – Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка та Нью-Йорк. на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське.

напрямку – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське. на Запорізькому напрямку – Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне.

напрямку – Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне. на Південнобузькому напрямку обстрілів з боку війська РФ зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.

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