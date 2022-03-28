Однако большинство снарядов поразило местность, где расположены мирные населенные пункты, которые находятся далеко за линией огня.

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Особенность кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы (авиабомбы, ракеты, артиллерийские или реактивные снаряды) – особые средства поражения, которые содержат внутри однотипные боевые элементы. В частности, мины замедленного действия, которые разбрасываются в воздухе над большой территорией.

Кассетные боеприпасы опасны после окончания войн / фото Министерства обороны

Такие боеприпасы долгое время могут находиться в земле и быть опасными еще долго после прекращения боевых действий. После окончания войн именно от кассетных боеприпасов погибает значительное количество мирного населения, особенно дети.

Бойцы инженерно-саперного батальона 128-й бригады уже начали разминировать местность, пораженную кассетными боевыми элементами российской артиллерии.

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