Боевое подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило наблюдательный пункт, который был обустроен в лесопосадке.

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В результате боестолкновения, которое длилось несколько минут, уничтожен военный "Урал" и два росгвардейца, идентификации они не подлежат. Другие – убежали.

После боя на пункте нашли документы одного из росгвардейцев: военный билет, учетную карточку хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карточку учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карточки "Сбербанка" и тому подобное. Документы принадлежат Маданову Владику Иньязудиновичу, 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г. Дербент, Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Наши защитники из 128 бригады, к счастью, обошлись без раненых и погибших.

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