Бойовий підрозділ 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив спостережний пункт, який був облаштований в лісопосадці.

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Внаслідок бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий "Урал" і двоє росгвардійців, ідентифікації вони не підлягають. Інші – втекли.

Після бою на пункті знайшли документи одного з росгвардійців: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки "Сбербанка" тощо. Документи належать Маданову Владику Иньязудиновичу, 1995 року народження. Військовий квиток виданий військкоматом м. Дербент, Дагестанські Вогні Республіки Дагестан.

Наші захисники із 128 бригади, на щастя, обійшлись без поранених і загиблих.

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