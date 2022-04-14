Украинские пограничники возобновляют контроль за границей по тем направлениям, откуда уже выгнали врага. Они вышли к пункту Вильча на границе с Беларусью.

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Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с…,

– рассказал ГПСУ Сергей Дейнеко.

Он отметил, что участки возле границы могут быть заминированы. Потому работники действуют осторожно.

Кроме того, россияне открывают огонь со своей стороны и бьют по украинским пограничным пунктам. В частности, 13 апреля враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия по пункту "Погар" в Черниговской области.

Смотрите видео с последствиями обстрела пункта пропуска "Вильча":