Українські прикордонники поновлюють контроль за кордоном у тих напрямках, звідки вже вигнали ворога. Вони вийшли до пункту "Вільча" на кордоні з Білоруссю.

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Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с…,

– розповів ДПСУ Сергій Дейнега.

Він зауважив, що ділянки біля кордону можуть бути замінованими. Тому працівники діють обережно.

Крім того, росіяни відкривають вогонь зі своєї сторони та гатять по українських прикордонних пунктах. Зокрема, 13 квітня ворог стріляв з гранатометів та стрілецької зброї по пункту "Погар" на Чернігівщині.

Дивіться відео з наслідками обстрілу пункту пропуску "Вільча":