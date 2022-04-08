Оккупанты повредили гражданский дом
Об обстреле Шосткинского района сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Сообщается, что россияне нанесли удар утром 8-го апреля.
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В результате обстрела оккупантов в селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Также из-за обстрела один человек получил ранение.
Живицкий информирует, что у пострадавшего человека осколочное ранение.
Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собичеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение,
– говорится в сообщении главы Сумской ОВА.
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