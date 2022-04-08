Окупанти пошкодили цивільний будинок

Про обстріл Шосткинського району повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Повідомляється, що росіяни завдали удару зранку 8-го квітня.

Це важливо У залізничний вокзал Краматорська окупанти вцілили "Іскандером": десятки загиблих

Унаслідок обстрілу окупантів у селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Також через обстріл одна людина отримана пораненням.

Живицький інформує, що в постраждалої людини осколкове поранення.

Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення,

– йдеться у повідомленні глави Сумської ОВА.

Дізнайтесь більше – Росіяни завдали удару по вокзалу Краматорська касетним "Іскандером": дивіться відео