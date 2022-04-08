Окупанти пошкодили цивільний будинок
Про обстріл Шосткинського району повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Повідомляється, що росіяни завдали удару зранку 8-го квітня.
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Унаслідок обстрілу окупантів у селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Також через обстріл одна людина отримана пораненням.
Живицький інформує, що в постраждалої людини осколкове поранення.
Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення,
– йдеться у повідомленні глави Сумської ОВА.
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