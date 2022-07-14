Для эвакуации из Славянска организуют новый маршрут. Людей будут вывозить в Коростень Житомирской области. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях 14 июля.

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Город обстреливают, поэтому не надо терять времени

К сожалению, вчера вечером (13 июля – 24 канал) и ночью город снова был обстрелян. Двое раненых. Потому напоминаю, что эвакуация продолжается. На завтра (15 июля – 24 канал) собираем группу для эвакуационного рейса в Коростень,

– говорится в сообщении.

Вадим Лях говорит, что жители Коростеня готовы принимать у себя оказавшихся в беде славянцев. Их будут расселять бесплатно. Есть места в общежитиях, профилакториях, пустых домах и квартирах. Также переселенцам предлагают бесплатные обеды и гуманитарную помощь.

Мэр Славянска благодарит городского голову Коростеня Владимира Москаленко и всех небезразличных за руку помощи. Лях призывает жителей своего города не отказываться от этого, а наоборот благодарить и уезжать в безопасное место.

"Надеюсь, славянцы будут благодарны за гостеприимство. Не стоит отказываться от протянутой руки помощи. Не откладывайте решение по эвакуации! Собирайтесь! Держимся! Мы вместе!" – добавил Вадим Лях.

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