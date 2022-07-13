Завод стал очередной целью российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Удар по экономике

Кириленко отметил, что Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Этой продукцией пользуются в Евросоюзе, США и Канаде. Потому Кириленко отметил, что разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона.

Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами и заплатят!

– подчеркнул глава ОВА.

Он также обнародовал жуткие кадры разрушений.



Обстрелянный завод в Славянске / Фото с телеграма Павла Кириленко

Внутри производственного помещения выбило все окна. Кроме того, повреждения получило оборудование.

Россияне обстреляли завод Zeus Ceramica: видео

Предыдущие обстрелы Славянская

Оккупанты обстреляли Славянск ночью 12 июля. Попали в частный сектор и повредили жилые дома.

Ночью 8 июля враг тоже запустил снаряды в жилой дом. В результате погибла женщина.

7 июля в результате обстрелов Славянска из РСЗО пострадали мирные жители. россияне атаковали микрорайоны Лесной и Словкурорт.

Из-за постоянных обстрелов власти настойчиво призывают местных жителей эвакуироваться.

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