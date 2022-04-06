Российские военные обстреляли Золочев в ночью на 6 апреля. Они атаковали со стороны временно захваченной Казачьей Лопани, сообщил глава общины Виктор Коваленко.

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Есть жертва и пострадавшие

Коваленко рассказал, что россияне разрушили 18 домов, также повредили больницу. 33-летний житель поселка получил травмы, несовместимые с жизнью. Когда начался обстрел, он побежал в подвал к соседям, но не успел укрыться. Мужчине взрывом оторвало ноги.

Пожилые супруги, к которым он бежал, получили ранения. "У мужчины – легкая рана, у женщины – средней тяжести, сильно иссечена спина. Еще одной женщине, которой за 50 лет, посекло осколками руку и бок", – сообщил глава общины. Сейчас о них заботятся медики.

Обстрелы не прекращаются

Как подчеркнул Коваленко, российские войска ежедневно обстреливают Золочев. С начала войны в результате вражеских атак погибли 10 местных жителей. 34 человека получили ранения, среди них – 3 детей.

Справка. Поселок Золочев расположен примерно в 40 километрах от Харькова, это районный центр. Не перепутайте его с одноименным городом во Львовской области.

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