Російські військові обстріляли Золочів уночі проти 6 квітня. Вони атакували з боку тимчасово захопленої Козачої Лопані, повідомив очільник громади Віктор Коваленко.

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Є жертва та постраждалі

Коваленко розповів, що росіяни зруйнували 18 будинків, також пошкодили лікарню. 33-річний мешканець селища зазнав травм, несумісних з життям. Коли почався обстріл, він побіг у підвал до сусідів, але не встиг сховатися. Чоловіку вибухом відірвало ноги.

Літнє подружжя, до якого він біг, зазнало поранень. "У чоловіка – легка рана, у жінки – середньої важкості, сильно посічена спина. Ще одній жінці, якій за 50 років, посікло осколками руку й бік", – повідомив голова громади. Зараз ними усіма опікуються медики.

Обстріли не припиняються

Як підкреслив Коваленко, російські війська щодня обстрілюють Золочів. Від початку війни внаслідок ворожих атак загинули 10 місцевих жителів. 34 людей зазнали поранень, серед них – 3 дітей.

Довідка. Селище Золочів розташоване приблизно за 40 кілометрів від Харкова, це районний центр. Не переплутайте його з однойменним містом на Львівщині.

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