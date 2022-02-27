Такие же переправы российские войска пытаются сделать через реку Ирпень. Об этом сообщили в оперативной сводке ВСУ утром 27 февраля.

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Противник обустроил понтонную переправу в районе населенного пункта Комарина через реку Десна в районе Оране через р. Тетерев,

– говорится в сообщении.

Несмотря на это в ВСУ сообщают, что российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия.

Поэтому оккупанты начинают использовать ресурсы Беларуси. В частности, военные грузы пытаются переправить через железную дорогу.

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