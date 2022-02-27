Такі є переправи російські війська намагаються зробити через річку Ірпінь. Про це повідомили в оперативному зведенні ЗСУ зранку 27 лютого.

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Противник облаштував понтонну переправу в районі населеного пункту Комарина через річку Десна та у районі Оране через р. Тетерів,

– мовиться в повідомленні.

Попри це у ЗСУ повідомляють, що російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства.

Тому окупанти починають використовувати ресурси Білорусі. Зокрема, військові вантажі намагаються переправити через залізницю.

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