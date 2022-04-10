Так считает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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По его словам, за эти полтора месяца войны стало заметно, что в России население просто больно, опасно больно всему миру.

Они реально в европейских странах, где живут и работают, собирают движения в поддержку войны России против Украины. Живя при этом в Европе, которую они ненавидят. Это больные люди, больная нация абсолютно. Они двигаются в направлении Северной Кореи,

– говорит Гайдай.

Глава Луганской ОВА не исключает постановку, что россияне могут показать, что они всех победили, а Украина подписала какую-то капитуляцию, и они позволили нам жить дальше.

"То, что несет Соловьев и вся банда пропагандистов, у нормального человека может мозг поплавиться. Но ведь им люди верят. Однако мы им здесь дадим другую картинку", – добавил Гайдай.

Сергей Гайдай о больных россиянах и великой битве на Донбассе:

К слову, дефолт для России уже неизбежен. Об этом свидетельствуют несколько признаков, являющихся результатом санкций. В ОПУ утверждают, что ограничения против государства-агрессорки только усиливаются. В то же время, казначейство России уже приостановило перечисление долговых средств в долларах со счетов страны в американских банках.

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