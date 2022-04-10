Такое мнение высказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.
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Россияне не простят Путину слабость
По его мнению, со временем российские власти "просто осыпятся". И однажды кто-то крикнет "А король-то голый". Такой человек точно найдется, и в России это все больше понимают.
Поэтому "акела промахнулся" – это единственное, чего не могут простить ни общество, ни элита любому российскому правителю. И Путин здесь не исключение. Это непоправимая и непростительная слабость для российских правителей,
– сказал Саакян.
Вполне вероятно, что в момент, когда Путин будет готов принять хоть какое-нибудь решение, его не будут слушать. По словам политолога, может оказаться так, что власть сквозь пальцы от него уйдет.
Поэтому Путин закрывает глаза на жестокость своих войск
Олег Саакян говорит, что одно из объяснений, чего в России не останавливают кровавость этой войны, изнасилования, жестокие убийства – это все прошито культурой. Это нормальное состояние для русской армии.
Есть механизмы сдерживать это, но это не делается. И одно из объяснений этому – Путин пытается таким образом связать кровью военное руководство, чтобы все были преступниками.
– подчеркнул политолог.
Эксперт добавляет, что президент РФ похоже сделал, когда собрал "совет безопасности" по признанию ОРДЛО, чтобы каждый в микрофон сказал "дядя Володя, я поддержу".
Саакян подчеркнул, что Путин понимает, что угроза может его ждать с любой стороны, и прежде всего со стороны военных и силовиков РФ.
К слову, журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев объяснил, почему Владимир Путин нигде публично не появляется и не находится в Кремле. По его мнению, у президента России все идет не по плану. Мол, Путин исчезает из виду, когда есть негативные новости.
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