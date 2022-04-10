Таку думку висловив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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Росіяни не пробачать Путіну слабкість

На його думку, з часом російська влада "просто осиплеться". І одного дня хтось крикне "А король то голий". Така людина точно знайдеться, і в Росії це все більше розуміють.

Тому "акела промахнувся" – це єдине, чого не можуть пробачити ані суспільство, ані еліта будь-якому російському правителю. І Путін тут не виключення. Це невиправна і непробачуванна слабкість для російських правителів,

– сказав Саакян.

Цілком вірогідно, що в момент, коли Путін буде готовий прийняти хоч якесь рішення, його не будуть слухати. За словами політолога, може виявитися так, що влада крізь пальці від нього піде.

Довідка! "Акела промахнувся" – це хрестоматійна фраза, яка вживається донині в контексті суспільно-політичних інтриг, коли опоненти того чи іншого політика, держдіяча намагаються акцентувати увагу суспільства на чиєму-небудь серйозному прорахунку, помилці.

Тому Путін закриває очі на жорстокість своїх військ

Олег Саакян каже, що одне з пояснень, чого в Росії не зупиняють кривавість цієї війни, згвалтування, жорстокі вбивства – це все прошито культурою. Це нормальний стан для російської армії.

Є механізми це стримувати, але це не робиться. І одне з пояснень цьому – Путін намагається таким чином пов'язати кров'ю воєнне керівництво, щоб всі були злочинцями,

– наголосив політолог.

Експерт додає, що президент РФ схоже зробив, коли зібрав "раду безпеки" по визнанню ОРДЛО, щоб кожен у мікрофон сказав "дядя Володя, я поддержу".

Саакян наголосив, що Путін розуміє, що загроза може його чекати з будь-якої сторони, і перш за все, з боку воєнних та силовиків РФ.

До слова, журналіста-розслідувача із Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому Володимир Путін не з'являється ніде публічно та не перебуває у Кремлі. На його думку, у президента Росії все йде не за планом. Мовляв, Путін зникає з поля зору, коли є негативні новини.

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