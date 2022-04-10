Про це розповів Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", у ефірі 24 каналу. Він також поширив думку, що все ж Росія псевдавтократична держава, саме через наявність сильного тіньового впливу олігархів.

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На думку Краєва, основна проблема, чому Путін не застосовує ядерну зброю – він не впевнений стосовно реакції тіньових точок впливу, якими є олігархи та впливові особи.

"Також, варто зазначити, що у всіх олігархічних системах діє дуже просте правило: все тримається на тому, наскільки якісно диктатор може забезпечити коло зацікавлених грошима," – запевняє Олександр Краєв.

Особисто в Путіна, звісно, є дуже багато глобальних запитань, на кшталт – яким він буде в історії, як його запамятають нащадки. Але ці всі нісенітниці непотрібні його оточенню і навіть військовим. Їм потрібні лише вплив, влада та Росія у тому стані, в якому вона зараз є,

– зазначає експерт.

Тому можна вважати, що система Росії не готова до виконання скажених рішень, включно й щодо використання ядерної зброї, резюмує аналітик.

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