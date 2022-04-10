Об этом рассказал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", в эфире 24 канала. Он также распространил мнение, что все же Россия псевдоавтократическое государство, именно из-за наличия сильного теневого влияния олигархов.

Читайте также Британия рассматривает введение санкций против российских генералов

По мнению Краева, основная проблема, почему Путин не применяет ядерное оружие – он не уверен относительно реакции теневых точек влияния, а именно олигархов и влиятельных лиц.

"Также стоит отметить, что во всех олигархических системах действует очень простое правило: все держится на том, насколько качественно диктатор может обеспечить круг заинтересованных деньгами", — уверяет Александр Краев.

Лично у Путина, конечно, очень много глобальных вопросов, например – каким он будет в истории, как его запомнят потомки. Но вся эта чепуха не нужна его окружению и даже военным. Им нужны только влияние, власть и Россия в том состоянии, в котором она сейчас,

– отмечает эксперт.

Поэтому, в принципе, можно считать, что система России не готова к выполнению бешеных решений, включая использование ядерного оружия, резюмирует аналитик.

Интересно – Федоров об оккупантах, совершивших военные преступления: смотрите видео



