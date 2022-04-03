На большинстве из них – надпись "дети". Их оставляли, в частности в Буче. Об этом сказал журналист Евгений Назаренко в эфире 24 канала.

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Возле этих машин очень много трупов людей. Однако журналист, к счастью, не видел там тела детей.

Похоже, для россиян это как маркер, поскольку оккупанты уже давно не обращают внимания на женщин, детей пожилых людей.

К слову. Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано "Дети" – там прятались сотни мирных жителей.

Также Назаренко добавил, что город полностью заминирован. Похоже, чтобы найти все взрывчатки и мины понадобится минимум год – два.

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