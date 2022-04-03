На більшості із них – напис "діти". Їх полишали, зокрема у Бучі. Про це сказав журналіст Євген Назаренко в ефірі 24 каналу.

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Біля цих машин є дуже багато трупів людей. Однак журналіст, на щастя, не бачив там тіла дітей.

Схоже, для росіян це як маркер, оскільки окупанти вже давно не зважають на жінок, дітей на літніх людей.

До слова. Перед маріупольським драматичним театром, по якому 16 березня завдала авіаудару Росія, на асфальті було великими літерами написано "Діти" – там ховалися сотні мирних жителів.

Також Назаренко додав, що місто повністю заміноване. Схоже, щоб знайти усі вибухівки та міни знадобиться щонайменше рік – два.