Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что на россиян может упасть их же ракета ПВО. Кроме того, их может заблокировать на полуострове будущий "хлопок" на Крымский мост, через который они приезжают.

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Угрозы для россиян в Крыму

По словам Коваленко, все сознательные украинцы, которые вынужденно находятся на территории Крыма и ждут его освобождения, не будут заниматься подобным "несовместимым с жизнью перформансом" и отдыхать на побережье оккупированного полуострова.

Относительно граждан России, которые сейчас прутся в Крым на третий год полномасштабного вторжения, который является полноценной зоной боевых действий, не относятся к "человеку разумному".

Они похожи на леммингов. Когда у них начинается сезон размножения, они готовы даже на различные суицидальные поступки. Россияне, когда начинается сезон отпусков, они почему-то едут не в Геленджик, а туда, где им может что-то прилететь на голову,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Как раз таки на головы "атдыхающих" может упасть и не украинский боеприпас или дрон. В большинстве случаев – это российские ракеты противовоздушной обороны. Также это может быть оккупантский вертолет или истребитель, которых средства противовоздушной системы могут принять за украинский, ведь у них не работает система "свой – чужой".

Однако наибольший риск для всех россиян, которые сейчас прибывают в Крым отдыхать, что сейчас они проезжают через Керченский мост, по автомобильной дороге. В любой момент они будут вынуждены ехать уже по материковой части Юга Украины, например, через Бердянск или Мариуполь,

– отметил Коваленко.