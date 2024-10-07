Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что это не первая кража. И до сих пор не понятно, почему не открыты уголовные производства по таким действиям.

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Как враг украл украинскую кофейню Aroma Kava

Местные жители Мариуполя "открыли" кофейню Aroma Kava, где и раньше она располагалась до оккупации. Это довольно популярное место – на площади Свободы. Оттуда видно все праздники и события, которые происходят на проспекте.

Россияне украли почти все до мелочей, даже цветовую гамму. Только оранжевую ленту перекрасили в красную, чтобы приблизить к российскому триколору под названием "флаг". Также разместили символ России – двухголовую курицу.

Зачем придумывать?! "Прибитое место", как говорят в Мариуполе. И Aroma Kava не единственная. Есть локальные торговые сети, не буду рекламировать, но их названия также присвоили, и ничего с этим не делается,

– отметил Петр Андрющенко.

Нет смысла удивляться, если даже единственный кинотеатр, который остался в Мариуполе, демонстрирует европейские и голливудские ленты. Оккупанты просто воруют их и выпускают в прокат.

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Поражает только поведение владельцев украинских торговых марок, говорит советник мэра Мариуполя. Они не защищаются, не открывают уголовные производства через прокуратуру, чтобы в свое время привлечь виновников к ответственности или хотя бы отбить желание присваивать чужие названия.