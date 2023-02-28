По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российское командование сначала пыталось подсчитать, сколько окупантов не пережили ночь с 23 на 24 февраля, однако когда поняли масштабы явления, решили скрыть цифры от своего руководства. Генералы хоть и сами склонны к употреблению алкоголя, но требуют от солдат соблюдения сухого закона.

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Впрочем, борьба российских офицеров с водкой и пьянством внутри своего войска не приводит ни к чему, поскольку львиная часть оккупантов имеют серьезную зависимость. Кроме того, захватчики заливаются спиртными напитками и употребляют наркотики, чтобы погасить чувство звериного страха.

Единственный штурм, в котором российская армия способна победить

Безумную охоту за бутылками разного литража российские террористы устроили по всем оккупированным городам еще утром 23 февраля. Хотя некоторые захватчики начали празднование еще накануне.

Кроме обычных мобилизованных и контрактников также присоединились зеки и наемники из группы Евгения Пригожина. Они нашли выход из сложной ситуации и решили обносить магазины в поисках крупнокалиберных стеклянных "снарядов", после чего "героически" усеяли своими телами подворотни Покровского и Владимировки.

Аналогичную картину можно было наблюдать в Донецке, Макеевке, Чистяково, Снежном, Шахтерске, Алчевске, Попасной и вообще в большинстве населенных пунктов оккупированного Донбасса и Юга Украины.

Не имея существенных успехов на поле боя, российская армия устроила решительный штурм всех магазинов и заведений, где можно разжиться хоть чем-нибудь алкогольным. Это вполне понятно, что после обильного заливания всего горящего в свои глотки, ко многим оккупантам пришел зеленый змей. И эту битву многие россияне проиграли без всяких шансов.

Так, в Донецке один из мобилизованных решил отомстить своим товарищам по оружию за регулярные избиения и оскорбления и нанес им в совокупности более 50 ударов ножом. Интересный инцидент произошел в Горловке, где семеро принудительно набранных в орду мужчин пьяніми забили насмерть своего командира. После этого эта же компания продолжила праздновать, будто вообще ничего не произошло. В Шахтерске двое захватчиков решили ночью ограбить магазин, но попали в смертельное ДТП, когда возвращались на место гуляния.

А вот в Алчевске преступники из взвода одного из подразделений непонятно где раздобыли изготовленную из метанола контрафактную водку. В итоге двое из 16 россиян умерли от отравления, а еще семеро полностью потеряли зрение.

Кроме того, проредил ряды оккупантов один из местных террористов в Луганске. Боевик так называемой "ЛНР" пристрелил двух россиян, смеющихся над ним из-за кавказского происхождения.

В целом 23 февраля у российских боевиков прошло очень "весело" и насыщенно. После празднований в больницы Донбасса для откачки и детоксикации попали около сотни оккупантов. Многих из них спасти медики не смогли.

Родственники умерших проиграли в лотерею

Совершенно понятно, что командование российскими войсками, понимая, что все умершие от водки должны погибнуть на поле боя, решили наказать всех их родственников. Паркетные генералы приказали, чтобы у захватчиков в документах было отмечено, что они умерли именно в результате алкогольного опьянения и не на оккупированной украинской территории, которая является зоной боевых действий, а где-то в России.

Это значит, что даже в том случае, если родственники умерших и получат их тела, ни на какие компенсации от государства претендовать они не смогут. Вполне понятно, что деньги из российского бюджета действительно как раз выделят, но они просто осядут в карманах военного руководства. Потому что дочери Шойгу и его зятю нужно на какие-то деньги отдыхать на зарубежных курортах, а какая-то вдова из условного Челябинска может и дальше влачить свое жалкое существование без денег.

Тем более, что отсутствие средств у россиян приводит к их асоциальному поведению, а это как раз помогает таким, как тувинский спасатель, пополнять ряды своей армии и дальше воровать миллионы, которые государство выделяет для их содержания. Такой вот круговорот окупантов в природе, во время которого они превращаются в перегной, а всевозможные российские чиновники только богатеют.