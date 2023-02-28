За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російське командування спочатку намагалося підрахувати, скільки окупантів не пережили ніч з 23 на 24 лютого, однак коли зрозуміли масштаби явища, вирішили приховати цифри від свого керівництва. Генерали хоч і самі схильні до вживань алкоголю, але вимагають від солдатів дотримання сухого закону.

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Втім, боротьба російських офіцерів із горілкою та пияцтвом всередині свого війська не призводить абсолютно ні до чого, оскільки левова частина окупантів мають серйозну залежність. Крім того, загарбники заливаються спиртними напоями та вживають наркотики, аби погасити відчуття звіриного страху.

Єдиний штурм, в якому російська армія здатна перемогти

Шалене полювання за пляшками різного літражу російські терористи влаштували по всіх окупованих містах ще вранці 23 лютого. Хоча деякі загарбники почали святкування ще напередодні.

Окрім звичайних мобілізованих та контрактників, також долучилися зеки та найманці з групи Євгенія Пригожина. Вони знайшли вихід із складної ситуації та вирішили обносити магазини у пошуках великокаліберних скляних "снарядів", після чого "героїчно" всіяли своїми тілами підворіття Покровського та Володимирівки.

Аналогічну картину можна було спостерігати у Донецьку, Макіївці, Чистяковому, Сніжному, Шахтарську, Алчевську, Попасній та взагалі у більшості населених пунктів окупованого Донбасу та Півдня України.

Не маючи суттєвих успіхів на полі бою, російська армія влаштувала рішучий штурм всіх магазинів та закладів, де можна розжитися хоч чимось алкогольним. То ж цілком зрозуміло, що після рясних заливань всього, що горить, у свої горлянки, до багатьох окупантів завітав зелений змій. І цю битву багато хто з росіян програв без жодних шансів.

Так, у Донецьку один із мобілізованих вирішив помститися своїм товаришам по зброї за регулярні побиття та образи та наніс їм у сукупності понад 50 ударів ножем. Цікавий інцидент стався у Горлівці, де семеро примусово набраних до орди чоловіків зп'яну забили на смерть свого командира. Після цього ця ж компанія продовжила святкувати, ніби взагалі нічого не сталося. У Шахтарську двоє загарбників вирішили вночі пограбувати магазин, але потрапили у смертельну ДТП, коли поверталися на місце гуляння.

А от в Алчевську злочинці зі взводу одного з підрозділів незрозуміло де роздобули виготовлену з метанолу контрафактну горілку. У підсумку двоє з 16 росіян померли від отруєння, а ще семеро повністю втратили зір.

Крім того, прорідив лави окупантів один із місцевих терористів у Луганську. Бойовик так званої "ЛНР" пристрелив двох росіян, які глузували з нього через кавказьке походження.

То ж загалом 23 лютого у російських бойовиків пройшло дуже "весело" та насичено. Після святкувань до лікарень Донбасу для відкачування та детоксикації потрапили близько сотні окупантів. Багатьох із них врятувати медики не змогли.

Родичі померлих програли в лотерею

Цілком зрозуміло, що командування російськими військами, розуміючи, що всі померлі від горілки мали б загинути на полі бою, вирішили покарати всіх їх родичів. Паркетні генерали віддали наказ, аби у загарбників у документах було відмічено, що вони померли саме внаслідок алкогольного сп'яніння та не на окупованій українській території, яка є зоною бойових дій, а десь у Росії.

Це означає, що навіть у тому випадку, якщо родичі померлих і отримають їх тіла, ні на які компенсації від держави претендувати вони не зможуть. Цілком зрозуміло, що гроші з російського бюджету насправді якраз виділять, але вони просто осядуть у кишенях військового керівництва. Бо доньці Шойгу та його зятю треба на якісь гроші відпочивати на закордонних курортах, а якась вдова з умовного Челябінська може й надалі волочити своє жалюгідне існування без грошей.

Тим паче, відсутність коштів у росіян призводить до їх асоціальної поведінки, а це якраз допомагає таким, як тувинський рятувальник, поповнювати лави своєї армії та далі красти мільйони, які держава виділяє для їх утримання. Такий от кругообіг окупантів у природі, під час якого вони перетворюються на перегній, а всілякі російські посадовці лише багатіють.