Информацию подтверждают представители Каховской общины. Они обнародовали фотографии освобожденных людей: там четверо мужчин и одна женщина.

Важно Учителей не сломать: в Каховке все педагоги отказались сотрудничать с оккупантами

Уже дома, – написали представители местного самоуправления.

Они уточнили, что эту информацию подтвердили родные ранее похищенных Каховчан.

Впрочем, захватчики до сих пор удерживают еще двух местных жителей: Олега Кожемякина и Василия Латанюка, которых похитили прямо из их домов 2 апреля.

Напомним, ранее так называемый "председатель" Каховки Павел Филипчук, сотрудничающий с оккупантами, заявил работникам коммунальных предприятий, что они не смогут платить такую же зарплату, как "при Украине". Выплаты будут вдвое меньше.

Учителя в Каховке отказываются работать с оккупантами: смотрите видео