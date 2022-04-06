Інформацію підтверджують представники Каховської громади. Вони оприлюднили фотографії звільнених людей: там четверо чоловіків та одна жінка.
Важливо Вчителів не зламати: у Каховці всі освітяни відмовились співпрацювати з окупантами
Вже вдома, – написали представники місцевого самоврядування.
Вони уточнили, що цю інформацію підтвердили рідні раніше викрадених Каховчан.
Утім, загарбники досі утримують ще двох місцевих мешканців: Олега Кожем'якіна та Василя Латанюка, яких викрали прямо з їхніх домівок 2 квітня.
Нагадаємо, раніше так званий "голова" Каховки Павло Філіпчук, який співпрацює з окупантами, заявив працівникам комунальних підприємств, що вони не зможуть платити таку ж зарплату, як "при Україні". Виплати будуть удвічі меншими.
Вчителі у Каховці відмовляються працювати з окупантами: дивіться відео