Про це повідомляє видання з посиланням на місцевого журналіста Олега Батурина. Він зазначив, що робітникам сказали, що отримувати за свою працю вони будуть вдвічі менше, зате "буде виплати будуть стабільними".

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Що відомом про Павла Філіпчука

Філіпчук до 2020 року був депутатом облради, очолював бюджетну комісію. Перед нападом Росії він повернувся в Каховку з Сочі, де жив певний час.

За словами депутата облради Сергія Хланя, у Каховці керує "не Філіпчук, а росіяни".

Нагадаємо, у Каховці місцеві мешканці героїчно чинять опір окупантам. 3 квітня люди вийшли на акцію протесту проти російських загарбників. У відповідь окупанти відкрили вогонь по людях.

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