Мирні мешканці вийшли на вулицю з українськими прапорами. Вони вигукували до російських військових: "Додому!".

До теми На Херсонщині через російські обстріли загинули діти

На відео з місця події чути, як раптово пролунали постріли. Люди кинулися бігти в іншу сторону.

Наразі відомо про затриманих та поранених.

У Каховці окупанти почали стріляти по людях: відео

Зауважимо, російські терористи викрадають людей у Каховці. Відомо, що у заручниках окупантів перебувають ексдепутат і ветеран АТО Олег Кожем'якін, а також місцевий мешканець Сергій Дроздик.

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