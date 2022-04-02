Чоловіка викрали з власного будинку
Про викрадення Дроздика повідомила Каховська міська територіальна громада у фейсбуці. Повідомляється, що чоловік зник 2-го квітня.
Це важливо Майже 40 тисяч людей депортували в квазіреспубліки або в Росію, сім'ї розлучають, – Бойченко
Російські військові викрали Дроздика зранку. Вони забрали чоловіка з його власного будинку.
Наразі невідомо, де перебуває Сергій Дроздик.
Сьогодні вранці, 2 квітня, зі свого будинку військовими РФ було забрано Дроздика Сергія Миколайовича, 1971 року народження. На даний час місцезнаходження Дроздика Сергія невідоме,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що в окупанти в Новій Каховці також викрали ексдепутата й ветерана АТО Олега Кожем'якіна.
Сергій Дроздик / Фото Каховська міська територіальна громада
Важливо – Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя: дивіться відео