Чоловіка викрали з власного будинку

Про викрадення Дроздика повідомила Каховська міська територіальна громада у фейсбуці. Повідомляється, що чоловік зник 2-го квітня.

Це важливо Майже 40 тисяч людей депортували в квазіреспубліки або в Росію, сім'ї розлучають, – Бойченко

Російські військові викрали Дроздика зранку. Вони забрали чоловіка з його власного будинку.

Наразі невідомо, де перебуває Сергій Дроздик.

Сьогодні вранці, 2 квітня, зі свого будинку військовими РФ було забрано Дроздика Сергія Миколайовича, 1971 року народження. На даний час місцезнаходження Дроздика Сергія невідоме,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що в окупанти в Новій Каховці також викрали ексдепутата й ветерана АТО Олега Кожем'якіна.



Сергій Дроздик / Фото Каховська міська територіальна громада

Важливо – Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя: дивіться відео