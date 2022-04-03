Мирные жители вышли на улицу с украинскими флагами. Они выкрикивали российским военным: "Домой!".

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На видео с места происшествия слышно, как внезапно раздались выстрелы. Люди бросились бежать в другую сторону.

Сейчас известно о задержанных и раненых.

В Каховке оккупанты начали стрелять по людям: видео

Отметим, российские террористы похищают людей в Каховке. Известно, что в заложниках оккупантов находятся экс-депутат и ветеран АТО Олег Кожемякин, а также местный житель Сергей Дроздик.

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