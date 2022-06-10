Набор букв

В Республике Тува награждали посмертно сразу семь своих: "сержант Оюн В. В., рядовой Куулар А-Х. А., сержант Биче-оол С. С., рядовой Кыргыс С-Д. В., рядовой Андреев А. А. , рядовой Чулдум А. О., ефрейтор Монгуш Ч. Д.".

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Возьми несколько произвольных букв, компонируй как хочешь и получишь какую-то фамилию российского военного, которого уничтожили в Украине.

#Дондасс / скриншот очередной российской "скрепы"

Предательство для "героя"

В Волгоградской области хоронили комбата Вадима Герасимова, которому присвоили звание Героя России.

Не обошлось без скандала, потому что на похороны не приехал губернатор, который по традиции должен передавать награду.

Предательство! Вместо него приехал вицегубернатор и некий ноунейм – генерал.

Местная пресса возмутилась. Ага, вы еще на несанкционированный митинг выйдите.