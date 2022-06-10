Набір літер

У Республиці Тува нагороджували посмертно одразу сімох своїх: "сержант Оюн В. В., рядовой Куулар А-Х. А., сержант Биче-оол С. С., рядовой Кыргыс С-Д. В., рядовой Андреев А. А., рядовой Чулдум А. О., ефрейтор Монгуш Ч. Д.".

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Візьми декілька довільних літер, компонуй як хочеш і отримаєш якесь прізвище російського військового, якого знищили в Україні.

#Дондасс / скриншот чергової російської "скрєпи"

Зрада для "героя"

У Волгоградській області ховали комбата Вадіма Герасімова, якому дали звання Героя Росії.

Не обійшлось без скандалу, бо на поховання не приїхав губернатор, який за звичкою повинен передавати нагороду.

Зрада! Замість нього приїхав віцегубернатор та якийсь ноунейм – генерал.

Місцева преса обурилась. Ага, ви ще на несанкціонований мітинг вийдіть.