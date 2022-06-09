Десь наприкінці квітня за моїми внутрішніми відчуттями почалися критичні "близько 30 днів", через які ми мали пройти. Я очікував, що за їхніми підсумками щось проясниться. З того моменту минуло вже днів 40.
Читайте Переговори в Туреччині: підкол Лаврова та позиція України
Змішані почуття. За кількома позиціями цей критичний відрізок успішно пройшли, почалася нова фаза, де ми відштовхнулися від дна. Іншими словами – відчувається як "довгий вечір 28-го дня", ми ще падаємо. Незавершена ситуація, що додає невизначеності.
Що можна відзначити
До 100 днів після 24 лютого ми провели внутрішню оцінку того, що зроблено / що має бути зроблено. Зібрали різні пазли, внаслідок чого виявилася дуже наочна картина. Упевнений, російське командування зараз зосереджено на пошуку відповіді, чому українська армія не закінчилася.
Нехитрі підрахунки в стовпчик напевно показали Кремлю набір дедлайнів: у цей момент і за таких умов закінчиться українська армія, у цей момент Україна закінчиться економічно, в цей момент настане інфраструктурний/енергетичний та ін. колапс.
Все, що потрібно було росіянам – подавати в топку бурятів та інший витратний матеріал, на зразок безлімітних радянських снарядів.
За фактом виявилося, що:
- українська держава досить швидко запрацювала на відновлення зникаючого військово-технічного потенціалу армії;
- українське суспільство (волонтери, звичайні громадяни), додало свого роду еластичності, підвищило живучість сектора оборони;
- Захід поступово почав відкривати краніки нам та закривати Росії.
Підсумок. Якщо записати в стовпчик все військово-технічне, що вдалося притягнути в країну (адже це не тільки іноземна матеріально-технічна допомога, це прямі контракти Міноборони, оплачені коштами українських платників податків), то виходить, м'яко кажучи, чимало.
Важливо Розблокування українських портів: є лише один варіант
Україна загнала Кремль у незручну ситуацію
Навіть за наявності фронту шириною 2,3 тисячі кілометрів (без моря) сили оборони України загнали російську владу в ситуацію, коли Кремль або повинен йти на різке підвищення військових витрат (відкриту масову мобілізацію), щоб передавити масою, або судомно досягати якогось статус-кво, з яким йти на переговори. Якщо Україна погодиться.
Удари по інфраструктурі, крадіжка та знищення запасів зерна – це елементи примушення України до переговорів за допомогою тиску на найслабшу ланку (західних партнерів, від яких ми залежимо). Росія активно загрожує голодом і всіма силами намагається показати, що постачання зброї немає сенсу. Що доводить протилежне – ще як мають.
Паралельно російська сторона накопичує ресурс для третьої хвилі атак. Але через героїчний і вмілий опір нашої армії, росіяни вже змушені задіяти те, що збиралися накопичити. З одного боку, це не дає можливості піти на паузу, а з іншого – це не дозволяє Росії спроєктувати силу так, щоб нас розчавити.
Якщо темп поставок стане адекватнішим, почне закінчуватися не українська, а російська армія. Її просто нікому буде заповнити в стислий термін.
Росіяни, напевно, намагатимуться домогтися якогось загарбницького прогресу до Дня Росії, третьої зустрічі в "Рамштайні" (відбудеться в Брюсселі), а також до самітів ЄС і НАТО. Щоб максимально вихолостити рішення цих структур із нашого приводу.
Червень, на мою думку, вже не буде місяцем падіння – швидше місяцем гойдалок і стабілізації. Якщо ми отримаємо все те, що заплановано, то росіяни зупиняться повсюдно.
А ось що буде далі – у липні – я сказати не берусь. Тому що вже заплановане здатне похитнути якщо не фронт цілком, то, як мінімум, окремі його ділянки. Але чи поділять партнери наше прагнення "хитати" – зможемо встановити лише досвідченим шляхом. Тому що друга половина липня – початок канікул/відпусток скрізь.
Як-то кажуть, нам своє робити.
Також цікаво – Назвали цілі "спецоперації" росіян станом на зараз: дивіться відео