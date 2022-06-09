Ось Лавров використав спільний брифінг із Чавушоглу, щоб не просто назвати блокування українського експорту зерна "маленькою проблемою", а й щоб покласти вину на Україну. Хоча питання Лаврову про те, що ще Росія не встигла продати із вкраденого – це чудово.

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Позиція України

Але якщо по суті, то позиція України з самого початку була точною – Кулеба ще на форумі в Давосі заявив, що не вірить у домовленості з Росією, а якщо, припустимо, якихось домовленостей і було б досягнуто – немає жодних підстав вважати, що Росія б їх виконала. Так і вийшло.

У цьому сенсі Україна абсолютно небезпідставно побоювалася, що розблокування морського маршруту для експорту може бути використане окупантами для нових атак.

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У Ердогана свої плани

Ну а Туреччина. Тут я погоджуся з думкою (і сама так вважаю), що Ердоган по ходу хоче вирішити свої тактичні завдання – використовувати будь-які потенційні домовленості щодо зерна для посилення своєї присутності в регіоні, та й статусу.

Умови Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО, які висуває Туреччина, за таким же принципом просто стосуються іншого регіону.

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