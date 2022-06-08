З початку масштабної російської агресії Асоціація, а також уповноважені органи влади України періодично інформували міжнародні інституції про грубе порушення агресором норм міжнародного морського та гуманітарного права, про посягання Росії на торговельне судноплавство, як під час ведення бойових дій, так й на окупованих територіях, у портах окупованого Криму, у захоплених росіянами Маріуполі, Бердянську та Херсоні.

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Паризький меморандум та Росія

Зокрема, АРК періодично повідомляла про негативний розвиток ситуації Паризький меморандум щодо взаєморозуміння контролю суден державою порту, представлений Європейським регіональним органом державного портового контролю – Комітетом Паризького меморандуму.

16 – 20 травня у румунській Констанці відбулася щорічна сесія Комітету Паризького меморандуму, на якій було схвалене рішення невідкладно призупинити участь Росії у Паризькому меморандумі. Таке рішення Комітет меморандуму схвалив, як вказане у його комюніке від 30 травня, "з урахуванням міжнародної ситуації" та "до подальшого повідомлення".

При цьому авторитетне морське видання TradeWinds прямо констатує, що "цей крок є частиною скоординованих міжнародних дій проти підтримуваних російськими державами органів у відповідь на неспровоковане вторгнення країни в Україну".

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На російські кораблі чекають зміни

Наразі, після оприлюднення комюніке Комітету, російська пропаганда заявила, що зупинення членства нібито буде лише "впливати на звітність" та призведе до "пробілів у статистиці контролю порту".

Насправді це зовсім не так, адже зупинення членства Росії у Паризькому меморандумі поступово призведе до істотного посилення контролю у третіх країнах за дотриманням російськими суднами міжнародних вимог, яким вони часто не відповідають.

Звісно, для більшості європейських портів, де вже діють санкції Європейського Союзу проти російського судноплавства, це не стане принциповою зміною, але надалі слід очікувати подібний підхід до Росії в інших регіональних морських організаціях.

Також цей крок Комітету Паризького меморандуму має вагоме політичне значення для протидії російським маніпуляціям щодо блокади агресором портів України.

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