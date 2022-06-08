С начала масштабной российской агрессии Ассоциация, а также уполномоченные органы власти Украины периодически информировали международные институты о грубом нарушении агрессором норм международного морского и гуманитарного права, о посягательстве России на торговое судоходство, как во время ведения боевых действий, так и на оккупированных территориях, в портах оккупированного Крыма, в захваченных россиянами Мариуполе, Бердянске и Херсоне.

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Парижский меморандум и Россия

В частности, АРК периодически сообщала о негативном развитии ситуации Парижского меморандума по взаимопониманию контроля судов государством порта, представленного Европейским региональным органом государственного портового контроля – Комитетом Парижского меморандума.

16 – 20 мая в румынской Констанце состоялась ежегодная сессия Комитета Парижского меморандума, на которой было принято решение безотлагательно приостановить участие России в Парижском меморандуме. Такое решение Комитет меморандума одобрил, как указано в коммюнике от 30 мая, "с учетом международной ситуации" и "до дальнейшего сообщения".

При этом авторитетное морское издание TradeWinds прямо констатирует, что "этот шаг является частью скоординированных международных действий против поддерживаемых российскими государствами органов в ответ на неспровоцированное вторжение страны в Украину".

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Российские корабли ждут перемены

В настоящее время, после обнародования коммюнике Комитета, российская пропаганда заявила, что остановка членства якобы будет только "влиять на отчетность" и приведет к "пробелам в статистике контроля порта".

На самом деле это совсем не так, ведь остановка членства России в Парижском меморандуме постепенно приведет к существенному усилению контроля в третьих странах с соблюдением российскими судами международных требований, которым они часто не отвечают.

Конечно, для большинства европейских портов, где уже действуют санкции Европейского Союза против российского судоходства, это не станет принципиальным изменением, но следует ожидать подобный подход к России в других региональных морских организациях.

Также этот шаг Комитета Парижского меморандума имеет важное политическое значение для противодействия российским манипуляциям по блокаде агрессором портов Украины.

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