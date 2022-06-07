Удар по россиянам

С 5 июля ЕС запрещает предоставлять российским клиентам (кроме тех, которые принадлежат материнским компаниям из ЕС), прямо или косвенно, услуги по ведению бухгалтерского учета, аудита, налогового консалтинга, организационного и управленческого консалтинга, а также услуги по PR.

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Это всякие там Прайсы, КМПГ, ЭЙ, Маккинзи, а также международные коммуникационные конторы (точнее, их офисы в ЕС).

Лазейки для Кремля

Конечно, есть лазейки, можно структурировать оказание услуг через иностранные прокладки, а парные контракты вообще редко кто светил официально.

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Но напрямую подписать отчетность российской конторы уже нельзя будет. А еще компетентные органы могут предоставить исключение, если это необходимо для: гуманитарных потребностей и "деятельности гражданского общества, которая прямо продвигает демократию, права человека и верховенство права в России" (смайлик).

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