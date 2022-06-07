Удар по росіянах

З 5 липня ЄС забороняє надавати російським клієнтам (окрім тих, які належать материнським компаніям з ЄС), прямо чи опосередковано, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту, податкового консалтингу, організаційного та управлінського консалтингу, а також послуги з PR.

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Це усілякі там Прайси, КМПГ, ЕЙ, Маккінзі, а також міжнародні комунікаційні контори (точніше, їхні офіси у ЄС).

Лазівки для Кремля

Звичайно, є лазівки, можна структурувати надання послуг через іноземні прокладки, а піарні контракти взагалі рідко хто світив офіційно.

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Але безпосередньо підписати звітність російської контори вже не можна буде. А ще компетентні органи можуть надати виключення, якщо це необхідно для: гуманітарних потреб та "діяльності громадянського суспільства, яка прямо просуває демократію, права людини та верховенство права в Росії" (смайлик).

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