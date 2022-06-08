З нас воно лише починається і союзники зараз готуються до тривалого марафону. Ми можемо перемогти і жити далі своїми проблемами. Вони ж, як лідери світу та Європи, відповідальні за те, щоб демократії дійшли марафон до кінця та перемогли.

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2. Росія – не одна, навіть якщо інші актори поки не мають "слів"

КНДР та Іран мають свої ролі. Є актори на інших континентах, про яких ми взагалі мало що знаємо. КНР – лідер клубу. Коли союзники калібрують відповіді на агресію, вони зобов'язані враховувати варіанти реакцій всього "клубу", а не тільки Росії.

3. Не всі країни здатні пережити перший шок трансформації енергетичних ринків, відмовившись від російських енергоресурсів.

Індія, населення якої зростає найвищими темпами, а рівень добробуту – загрозливий, неспроможна без сторонньої допомоги забезпечити себе енергоресурсами в найближчі місяці за сьогоднішніми цінами.

А США, Велика Британія, ЄС не мають такого запасу міцності та ресурсу, щоб допомогти їм також. Тому перший період, поки видобуток не збільшиться, а споживання не спаде, ми будемо бачити, як дехто відмовляється від російської нафти, а дехто купує її зі знижками.

4. Зброя не росте на деревах, а оборонні компанії не мають достатньо виробничих ліній на зараз, щоб швидко поповнювати запаси.

Оборонні бюджети демократій зростають в рази на різних континентах. Але, щоб виготовити один "Джавелін" потрібно 300 напівпровідників, які в дефіциті. Щоб виготовляти більше в рази того, що ще вчора було не потрібно навіть в приблизно таких кількостях, потрібні нові виробничі лінії.

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А світ чекає марафон. І кожен лідер має зобов'язання перед Конституцією та громадянами – ставити на перше місце обороноздатність своєї країни. Тому, крім забезпечити нас обладнанням, країни – лідери значні ресурси вкладають в те, щоб в рази пришвидшити та збільшити його випуск.

5. Росія – це війна за радянськими стандартами, на відміну від викликів, які чекають в недалекому майбутньому.

На космічний шантаж ми мало звертаємо уваги, але космічні війни – це загроза нашого, а не наступного покоління. І клуб автократів не відстає. А перше попередження США Росія зробила саме в космосі, знищивши супутник випробовуванням зброї та створивши ризик для життя космонавтів сміттям.

Війна в Україні – виклик для світу / Фото Getty Images

6. З якими втратами та як швидко демократії пройдуть марафон та переможуть – залежить від того, наскільки значну частину світу вони зможуть об'єднати.

З нас марафон починається. І саме зараз формуються ці два союзи. Тому, задача – не викинути Угорщину з ЄС або Туреччину з НАТО. Не накласти санкції на всіх, хто зберігає відносини з Росією. Не обізвати лідерів африканських країн корупціонерами…

Завдання – знайти до кожного підхід, пояснити, зробити для кожного вигідним приєднання до коаліції. Бо кожен, кого відштовхнемо ми – потенційний ресурс ворога.

7. Замість висновку:

Так, ми важливі, бо сьогодні саме ми в епіцентрі старту визначальних подій цього століття для світу. Так, нас ніхто не кине і демократіям життєво необхідна наша перемога, бо втративши 40 мільйонів на очах у всіх посеред Європи, марафон буде іти важко, як і об'єднуватися.

Але, світ більше за Україну. Тому не завжди те, що ми вважаємо потрібно для перемоги прямо зараз – таким і є.

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