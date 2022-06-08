Думаю, що в перспективі кількість обмежень буде зростати: не можна буде говорити про ціни, магазини, продукти харчування, ліки, роботу, освіту, подорожі...

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Врешті, невинні побутові теми також будуть заборонені, бо несуть в собі потенційну загрозу переходу на інші, небезпечніші теми. З часом єдиним дозволеним словом буде "путін".

Вже зараз, як кажуть російські соціологи, "путін" є відповіддю на будь-яке запитання в опитуваннях, чи воно стосується "спецоперації", чи якихось невинних побутових питань (невинних питань не існує, як ви вже розумієте).

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Згодом в Росії залишиться дозволеним лише одне слово / Фото Getty Images

Отже, з часом єдиним дозволеним словом буде "путін", але згодом і його заборонять, і залишиться тільки "абирвалг".

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