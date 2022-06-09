Це зовсім не так. Головними питаннями були турецька "СВО" в Сирії і російська "СВО" в Україні та ситуація на Південному Кавказі.

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2. Щодо зерна.

Як мені доводилося казати вже протягом пари місяців: Росія не збирається і не збиралася щось "розблоковувати". Головна мета РФ – видавити Україну зі світових ринків зерна і замістити українське зерно російським.

Бажано при цьому наголосити, що це Україна в усьому винна. А ще зняти з РФ санкції. Сам великий Пу про це сказав 03/06/2022. Дуже детально. Погугліть.

3. Ніяких варіантів для розблокування портів, крім припинення війни на Чорному морі, не існує в принципі. І цей варіант неможливий до нашої перемоги.

4. Туреччина вже зараз активно скуповує через окупований Крим не тільки крадене кримське, але й крадене херсонське та запорізьке зерно. На фоні своїх публічних "миротворчих" зусиль. Схоже, що її це влаштовує.

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5. Туреччина, скоріш за все, вчергове відмовила Росії в її домаганнях дозволити повернення "до місць базування" 4-х ракетних кораблів ЧФ, які перебувають в Середземному морі (ракетний фрегат Адмірал Григорович (494), ракетний корвет Орєхово-Зуєво (626), ракетні підводні човни Новороссійск (261), Краснодар (265) – і на цьому спасибі…

Висновок: треба швидко розвивати інфраструктуру зберігання зерна та його експорту по суходолу...

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