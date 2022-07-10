Соответствующее видео опубликовал активист Сергей Стерненко. Пока пропагандисты врут, что таких комплексов на вооружении у россии нет, оккупанты перегоняют их в Луганской области.

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Вероятно, россияне готовят новые провокации

Перемещение ракетных комплексов может означать подготовку оккупантов к очередным провокациям. К сожалению, такие случаи уже были, когда россияне атаковали "Точкой У" мирные украинские города и пытались обвинить в обстреле именно Украину. Оккупанты постоянно врали, что этот комплекс есть только в Украине, а у россии его нет.

Перемещение комплексов "Точка У" в Луганской области: смотрите видео

Обстрел вокзала в Краматорске

Наиболее трагической провокацией россиян был ракетный обстрел вокзала в Краматорске, который был переполнен людьми, ожидавшими эвакуационный поезд.

Российские оккупанты 8 апреля запустили ракеты "Точка У" из временно оккупированного Шахтерска. На запущенной ракете оккупанты написали "За детей".

В результате удара погибли 52 человека, а еще более 100 получили ранения. В Офисе Президента отмечали, что оккупанты прекрасно знали, что на вокзале много людей и целенаправленно атаковали именно туда.

Однако сами же оккупанты поспешили создавать бестолковые фейки. Одним из таких стало оправдание, что у россии якобы "Точки У" на вооружении нет. Однако на параде 9 мая 2021 года этот ракетный комплекс проезжал по центру москвы.