Об этом 10 июля рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что из-за территориальной близости к россии, вражеские ракеты попадают в цели за считанные секунды.

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"Поэтому времени для укрытия слишком мало. Еще раз обращаемся к жителям области быть максимально осторожными! Но хочу подчеркнуть: то количество ракет, которое к нам прилетает, далеко не равно количеству ракет, которые выпускают россияне. ВСУ работают на все 100%!", – рассказал Синегуб.

Где в области ведут активные боевые действия

По словам главы ОВА, линия фронта в Харьковской области не изменилась и россиянам не удается захватить новые территории. В настоящее время активные боевые действия продолжаются на северном и северо-восточном направлениях.

Наши ребята мужественно отбивают атаки, хоть и постоянно враг бьет по позициям и пытается продвинуться вперед. Мы ежедневно и круглосуточно работаем над укреплением обороноспособности области и, поверьте, готовы к развитию любых событий,

– отметил Синегубов.

Что происходило в Харьковской области за последние сутки

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Чугуевском районе после обстрелов произошло 5 пожаров. За последние сутки это больше всего в области. На месте одного возгораний, в поселке Печенеги, нашли тело женщины. Также известно о двух раненых.

Кроме того, пожары в экосистемах после российских атак были в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах. В частности, в Богодуховском районе горели складские помещения. Огонь охватил площадь 3 тысячи квадратных метров.

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Харьков оккупанты обстреляли трижды. Две ракеты уложили по жилым домам в Основянском районе. Известно о семи пострадавших. Также 1 ракета попала в учебное заведение в Слободском районе. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Пиротехники ГСЧС отметили, что нашли 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов. Их успешно обезвредили.

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