Про це 10 липня розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що через територіальну близькість до росії, ворожі ракети влучають у цілі за лічені секунди.

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"Тому часу для укриття занадто мало. Вкотре звертаємося до жителів області бути максимально обережними! Але хочу наголосити: та кількість ракет, яка до нас прилітає, далеко не дорівнює кількості ракет, які випускають росіяни. ЗСУ працюють на всі 100%!", – розповів Синєгубов.

Де в області ведуть активні бойові дії

За словами очільника ОВА, лінія фронту у Харківській області не змінилися й росіянам не вдається загарбати нові території. Наразі активні бойові дії тривають на північному та північно-східному напрямках.

Наші хлопці та дівчата мужньо відбивають атаки, хоч і постійно ворог б'є по позиціях і намагається просунутися вперед. Ми щодня і цілодобово працюємо над зміцненням обороноздатності області й, повірте, готові до розвитку будь-яких подій,

– зазначив Синєгубов.

Що відбувалося на Харківщині за останню добу

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що у Чугуївському районі після обстрілів виникло 5 пожеж. За останню добу це найбільше в області. На місці одного займань, у селищі Печеніги, знайшли тіло жінки. Також відомо про двох поранених.

Крім цього, пожежі в екосистемах після російських атак були в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Зокрема, у Богодухівському районі горіли складські приміщення. Вогонь охопив площу у 3 тисячі квадратних метрів.

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Харків окупанти обстріляли тричі. Дві ракети вгатили по житлових будинках в Основ'янському районі. Відомо про 7 постраждалих. Також 1 ракета влучила у навчальний заклад у Слобідському районі. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Піротехніки ДСНС зазначили, що знайшли 45 ворожих боєприпасів, які не розірвалися. Їх успішно знешкодили.

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