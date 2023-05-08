Об этом в эфире 24 Канала отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что было насчитано 15 вертолетов.
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"Это похоже на какое-то очередное военное перемещение. Потому что до того не было такого базирования вертолетов на "Азовстали". Их переместили где-то вечером-ночью и утром они пошли дальше", – остановился на деталях спикер.
Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео
Шагает "победобесие"
По поводу других событий в Мариуполе, то россияне продолжают разминирование "Азовстали", отметил советник мэра. Эта работа в очередной раз способствует встрече оккупантов с Кобзоном.
"Мы слышим громкие взрывы, опять мощные авиабомбы, которые не разорвались в прошлом году, когда бомбили завод", – добавил он.
Также к 9 мая – сакральной для Путина даты – россияне пытаются массово насаждать свою идеологию мариупольцам. Андрющенко отметил, что оккупанты по разнарядке увенчивают город георгиевскими лентами и другой атрибутикой.
Однако мариупольцы устали. Вчера мы видели бабушку, которая едва ходит, она пошла и срезала один из таких плакатов со своего подъезда. То есть достаточный разрыв между российской пропагандой и ожиданием Мариуполя на деоккупацию,
– резюмировал он.
События в Мариуполе: последние новости
- Россияне разрушили Мариуполь, но теперь играют в пропаганду и пытаются показать его "восстановление". Так, недавно похвастались новым "достижением" – открыли аж один трамвайный маршрут. До этого в Мариуполе было до 100 км трамвайных путей.
- Также оккупанты пытаются восстановить и жилищный фонд. Построили 35 разноэтажных домов, но ходит слух, что не для мариупольцев, а для своих. Россияне пока прекратили демонтажи и начали окрашивать фасады разрушенных домов обычной побелкой.
- "Азовсталь" оккупанты режут на металлолом, поскольку от завода ничего не осталось. А также хотят использовать его хранилища в качестве логистических баз.